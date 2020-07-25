ABD, Rusya'yı görüntüledi! ABD, Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlarının görüntüsünü paylaştı
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ABD, Rusya'yı görüntüledi! ABD, Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlarının görüntüsünü paylaştı

AFRICOM, Wagner güçlerinin ve Rus askeri ekipmanlarının Sirte'deki çatışmalarda ön saflarda olduğunu gösteren 13 ve 14 Temmuz tarihli uydu fotoğraflarını yayınladı. AFRICOM'un duyurusunda görüşüne yer verilen Tuğgeneral Bradford Gering, "Uydu görüntüleri Rusya'nın sürekli inkarlarının maskesini düşürüyor" dedi.

ABD, Rusya'yı görüntüledi! ABD, Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlarının görüntüsünü paylaştı
25.07.2020 08:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:10

AFRICOM, Wagner güçlerinin ve Rus askeri ekipmanlarının Sirte'deki çatışmalarda ön saflarda olduğunu gösteren 13 ve 14 Temmuz tarihli uydu fotoğraflarını yayınladı. Bradford Gering, "Rusya, Wagner grubuna kaynak ve ekipman sağlayarak Libya'da kimseye yarar sağlamayan bir rol oynamayı sürdürüyor. Uydu görüntüleri Rusya'nın sürekli inkarlarının maskesini düşürüyor." ifadesini kullandı.

ABD, RUSYA'NIN LİBYA'DAKİ ASKERİ EKİPMANLARININ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

AFRICOM İstihbarat Direktörü Yardımcısı Tuğgeneral Gregory Hadfield ise, "Uydu fotoğrafları, Rusya'nın geniş çaplı varlığını gösteriyor. Rusya, Libya'da bir tutunma noktası aramaya devam ediyor." dedi.

ABD, Rusya'yı görüntüledi! ABD, Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlarının görüntüsünü paylaştı

RUS ZIRHLI ARAÇLAR DA FOTOĞRAFLANDI

Wagner'e gönderilen son askeri ekipmanlar arasında, IL-76'lar da dahil askeri kargo uçakları, hava savunma ekipmanlarının da olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca uydu fotoğraflarında Wagner hizmet araçları ve Rus zırhlı araçlarının da olduğu kaydedildi.

ABD, Rusya'yı görüntüledi! ABD, Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlarının görüntüsünü paylaştı

Açıklamada, Rusya'nın Libya'ya silah ve savaş uçağı göndererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1970 sayılı Libya'ya silah ambargosu kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

ABD, Rusya'yı görüntüledi! ABD, Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlarının görüntüsünü paylaştı

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