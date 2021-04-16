ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı
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ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, Rusya'nın ABD başkanlık 'seçimlerine müdahale etmesi' gerekçesiyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

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ABD yönetimi, Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, Rusya'nın ABD başkanlık 'seçimlerine müdahale etmesi' gerekçesiyle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

Buna göre 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Yanı sıra Rusya bağlantılı 24 kurum ve kuruluş da ABD'nin yaptırım listesine eklendi.

Söz konusu yaptırımlara Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Söz konusu adımın sonuçları konusunda ABD'yi defalarca uyarmıştık" diye yanıt verdi.

Geçen ay Biden'in Putin'in bir "katil" olduğunu düşündüğünü söylemesinin ardından ABD-Rusya ilişkileri daha da gerilmişti.

(İHA)

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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