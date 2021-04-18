ABD, Rusya'ya karşı Çekya'nın yanında olduğunu belirtti
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ABD, Rusya'ya karşı Çekya'nın yanında olduğunu belirtti

ABD, Rusya'ya karşı Çekya'nın yanında olduğunu belirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ve Çekya arasındaki siyasi kriz devam ederken, ABD'nin Rusya'ya karşı Çekya'nın yanında olduğunu ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ve Çekya arasındaki siyasi kriz devam ederken, ABD'nin Rusya'ya karşı Çekya'nın yanında olduğunu ifade etti.

Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti. Rusya da Çekya'ya misilleme yaparak 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı etmiş, diplomatlara ülkeden ayrılmaları için yarın gün sonuna kadar süre vermişti. Rusya ve Çekya arasındaki siyasi kriz devam ederken, ABD tarafından açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya karşı Çekya'nın yanında olduğunu ifade etti. Price, "ABD, Rusya'nın Çek topraklarındaki yıkıcı eylemlerine karşı Çekya'nın yanında yer almaktadır" ifadelerini kullanarak, "Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın toprak bütünlüğünü, enerji güvenliğini veya altyapısını tehlikeye atan Rus eylemlerine karşı kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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