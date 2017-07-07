Abd, Rusya ve Ürdün, Suriye'de Ateşkes Konusunda Anlaştı

Ürdün hükümeti, Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması için ABD, Rusya ve Ürdün arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.





Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin güneybatısında pazar gününden itibaren (9 Temmuz) ateşkes sağlanması için ABD, Rusya ve Ürdün arasında anlaşmaya varıldığını belirtti.





Mumeni, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan hazırlıklar sonucunda Suriye'de daha önce üzerinde ittifak sağlanan temas bölgelerinde rejim güçleri ve onlara destek veren gruplar ile silahlı muhalif gruplar arasında ateşkes sağlanacağını ifade etti.





"Üç ülke, ateşkesin Suriye'nin güney kesimlerindeki saldırıların durması, istikrarın sağlanması ve insani yardımların girişine izin verilmesi yolunda olumlu bir adım olması üzerinde anlaştı." ifadelerini kullanan Mumeni, söz konusu ülkelerin yapılan bu hazırlıkların krize daimi siyasi çözüm bulunması amacıyla uygun ortamı oluşturmasını temenni ettiğini kaydetti.



Anadolu Ajansı (AA), ABD ve Rusya'nın güney cephesi için anlaştığını, Astana görüşmeleri sırasında 2 gün öncesinden duyurmuştu.