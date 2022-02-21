ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor - Haberler
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ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.

NBC televizyonunda yayınlanan "Today" adlı programa konuk olan Sullivan, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, "Rusların planladığı askeri operasyonun boyutu, amacı ve şiddeti ne olursa olsun, bunun oldukça şiddet içerikli olacağına inanıyoruz. Bu operasyon, Rus ve Ukraynalı sivil ve askerlerin yaşamlarına mal olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sadece konvansiyonel yöntemler ile olmayacağına ilişkin de ellerinde istihbarat olduğunu savunan Sullivan, "Bu, Rusların Ukraynalıları ezmek, bastırmak ve onlara zarar vermek için açtığı bir savaş olacaktır." dedi.

Sullivan, diplomasiyi tercih etmelerine rağmen olası bir işgal durumunda Rusya'ya gerekli cevabı vereceklerinin altını çizerek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Biden'a, Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse Putin ile görüşmekte prensipte razı olup olmadığını sordu, Biden da elbette 'evet' yanıtını verdi. Ancak şu anda sahada gördüğümüz her işaret Rusların Ukrayna'ya büyük bir saldırıya hazırlandığına işaret ediyor."

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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