ABD, Rusya tarafından kullanıldığını tespit ettikleri siber saldırı yöntemlerini açıkladı
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ABD, Rusya tarafından kullanıldığını tespit ettikleri siber saldırı yöntemlerini açıkladı

ABD, Rusya tarafından kullanıldığını tespit ettikleri siber saldırı yöntemlerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD ve İngiliz güvenlik ajansları, devlet kurumları başta olmak üzere, uluslararası enerji şirketleri ve diğer büyük firmaların bilgisayar programlarına yapılan siber saldırı yönteminin Rusya tarafından kullanıldığına dair bilgilendirmede bulundu.

NEW ABD ve İngiliz güvenlik ajansları, devlet kurumları başta olmak üzere, uluslararası enerji şirketleri ve diğer büyük firmaların bilgisayar programlarına yapılan siber saldırı yönteminin Rusya tarafından kullanıldığına dair bilgilendirmede bulundu.

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından yayımlanan bir belgede, yüzlerce devlet kurumu, enerji şirketleri ve uluslararası çapta birçok firmanın bulut hizmetlerine girmek için kullanılan "kaba kuvvet" yönteminin Rus bilgisayar korsanları tarafından tercih edilen bir yol olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Tavsiye niteliği taşıyan belgede, daha önce gerçekleştirilen büyük siber saldırılarda adı geçen Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU ile bağlantılı operatörlerin saldırılarının yöntemleriyle 2016 ve 2020 Amerikan seçimlerini bozma çabalarına değinildi.

Saldırı girişimlerinin "önemli bir kısmının" Microsoft'un Office 365 bulut hizmetlerini kullanan kuruluşları hedef aldığı vurgulanan belgede, bilgisayar korsanlarının diğer bulut sağlayıcılarının ve e-posta sunucularının da peşine düştüğü belirtildi.

NSA Siber Güvenlik Direktörü Rob Joyce, yaptığı açıklamada, "Kaba kuvvet saldırıları, bilgisayar korsanları erişim elde edene kadar sitelere potansiyel parolalarla otomatik olarak sızma çabalarını içeriyor." dedi.

Joyce, firmaları, çok faktörlü kimlik doğrulamanın kullanılması ve güçlü parolaların zorunlu kılınması da dahil olmak üzere, birtakım siber hijyen yöntemlerinden taviz verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

NSA, GRU bağlantılı operatörlerin en azından 2019'un ortasından bu yılın başlarına kadar, Google tarafından orijinal olarak bulut hizmetlerini yönetmek için geliştirilen açık kaynaklı bir araç olan Kubernetes'i kullanarak ağlara girmeye çalıştığını söyledi.

ABD uzun süredir Rusya'yı casusluk, dezenformasyon yaymak, hükümetlerin temel altyapılarını bozmak için siber saldırılar yapmak ve bunlara müsamaha göstermekle suçluyor.

GRU, son yıllarda ABD yetkilileri tarafından, Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyasına zarar vermek, Donald Trump'ın oylarını artırmaya çalışmak, Fransa başkanlık seçimleri ve Kore Kış Olimpiyatlarını hedef almak gibi bir dizi bilgisayar korsanlığı olayıyla ilişkilendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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