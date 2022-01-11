ABD: Rusya'nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için erken

Beyaz Saray, Rusya'nın Avrupa'da devam eden Ukrayna görüşmelerinde diplomasi yolunu izlemek konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Georgia ziyaretine eşlik eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.

Dün, Cenevre'de ilki gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Rusya'nın diplomasi yolunu izleme konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için henüz erken. Ruslar iyi niyet çerçevesinde ciddi müzakerelere hazırsa, biz de hazırız." ifadesini kullandı.

Her iki tarafın da hangi konuların öncelikli olduğu konusunda net açıklamalar yaptığını aktaran Psaki, "Örneğin, NATO konusunda duruşumuzu ortaya koyduk. NATO'nun Ukrayna ile ilişkileri sadece Ukrayna ve 30 NATO ülkesini ilgilendirir, başka bir ülkeyi değil." dedi.

Psaki, "Hangi yolu izleyeceklerine karar vermek tamamen Ruslara bağlı. ya diplomatik yolu izleyecekler ya da 2014'te uyguladıklarımızın çok ötesinde ekonomik yaptırımlar uygulamamıza neden olacaklar." diye konuştu.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasına da tepki gösteren Psaki, "Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Denemenin, ABD'li personellere, ABD topraklarına ya da müttefiklerine yönelik anlık bir tehdidi olmadığının altını çizen Psaki, "Kuzey Kore'nin gayrimeşru füze atmasının bölgede istikrarı bozucu etkisi vardır. Bu deneme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir." görüşünü paylaştı.

Psaki, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası toplum için de tehdit olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve diyalogda yer almaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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