ABD, Rusya'nın Çeçen muhalifleri kaçırmasından rahatsız

ABD yönetimi, Rusya'nın son haftalarda Çeçen insan hakları savunucuları ve muhaliflerin yakınlarını hedef alan keyfi gözaltılarından rahatsız olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, son haftalarda Rusya'nın Çeçen Cumhuriyeti'ndeki yetkilileri, Çeçen insan hakları savunucuları ve muhaliflerin akrabalarını hedef alan onlarca kaçırma ve keyfi gözaltı eylemlerine ilişkin haberlerden rahatsız." ifadelerini kullandı.

Price, Çeçenistan'daki olaylara ek olarak, Çeçen insan hakları avukatı Abubakar Yangulbayev'in annesi Zarema Musayeva'nın gözaltına alınıp zorla Çeçenistan'a götürüldüğünü belirtti.

Buna benzer çok sayıda olay olduğunu kaydeden Price, Musayeva'nın geçen hafta Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde gözaltına alındığını ve bu şekilde haksız yere gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Price, şöyle devam etti:

"Çeçen yetkililerin, Rusya Federasyonu dışında yaşayan muhaliflerin Çeçenistan'daki akrabalarına karşı bu tür baskı taktikleri kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyuyoruz. Tüm aileye zarar veren bu tür eylemler tehlikeli bir baskı biçimidir. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un insan hakları savunucularını ve bağımsız gazetecileri karalama yönündeki temelsiz girişimlerini reddediyor ve yetkilileri muhalifleri, LGBTQI+ mensuplarını, dini ve etnik azınlık gruplarının üyelerine karşı misillemeler de dahil olmak üzere hedef almayı son vermeye çağırıyoruz."

Sözcü, Rusya'ya da Çeçenistan'daki baskıcı eylemlere izin vermemesi çağrısında bulundu.