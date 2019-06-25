ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi
- Bir araya gelinmesi ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinden detaylarEDİTÖRE NOT: Görüntü kaynağından sessizdir.
- Bir araya gelinmesi
ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinden detaylar
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ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.
Kaynak: AA
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