ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi

ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi

- Bir araya gelinmesi ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinden detaylarEDİTÖRE NOT: Görüntü kaynağından sessizdir.

- Bir araya gelinmesi
ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinden detaylar
EDİTÖRE NOT: Görüntü kaynağından sessizdir.
ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

Kaynak: AA
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