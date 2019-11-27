ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı
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ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı

ABD, Rusya’nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan’ın, “takas karşılığı serbest bırakılması” önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.

27.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:56
ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı

(ABD), 'nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın, "takas karşılığı serbest bırakılması" önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.


Whelan'nın Rus avukatı, ay başında ABD'ye ve diğer ülkelere yaptığı çağrıda, "mahkum takası karşılığında" müvekkilinin serbest kalmasını önermişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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