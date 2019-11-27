ABD, Rusya ile tutuklu ajan takasına girmeyeceğini açıkladı
ABD, Rusya’nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan’ın, “takas karşılığı serbest bırakılması” önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'nın ajan olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu tutukladığı eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın, "takas karşılığı serbest bırakılması" önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı.
Whelan'nın Rus avukatı, ay başında ABD'ye ve diğer ülkelere yaptığı çağrıda, "mahkum takası karşılığında" müvekkilinin serbest kalmasını önermişti. Euronews.com'da Görüntüle