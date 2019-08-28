"ABD, Rusya ile ilişkilerini seçim yarışına kurban ediyor"

28.08.2019 18:32

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasının meşru olmadığını belirterek, "ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerini seçim yarışına kurban ediyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın, geçen yıl İngiltere'de kimyasal bir maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamasını değerlendiren Zaharova, "ABD'nin yaptırımları, sadece Rusya için değil, bütün ülkeler için meşru olmayan bir baskı aracıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, "ABD, Rusya karşıtı yaptırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerini seçim yarışına kurban ediyor." diye konuştu.

Afganistan sorununa ilişkin de Zaharova, Rusya'nın, ABD ve Taliban arasında imzalanması beklenen barış anlaşmasının yerine getirilmesi konusunda garantör olabileceğini söyledi.

Zaharova, Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir geriliminin azaltılması konusunda atılacak adımları memnuniyetle karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA