ABD Rusya Gerilimi Nereye Gidiyor?

Amerika'yla Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda.

Amerika'yla Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda. İki süper güç arasında gerilimin yükselmesi ne gibi sonuçlar doğurabilir? VOA ekibi sizler için bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı.

Kaynak: DailyMotion.com