ABD Rusya Gerilimi Nereye Gidiyor?
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ABD Rusya Gerilimi Nereye Gidiyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Amerika'yla Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda.

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Amerika'yla Rusya arasındaki gerilim Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda. İki süper güç arasında gerilimin yükselmesi ne gibi sonuçlar doğurabilir? VOA ekibi sizler için bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştı.

ABD Rusya Gerilimi Nereye Gidiyor?

Kaynak: DailyMotion.com

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