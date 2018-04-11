Abd-Rusya Gerginliği Petrolde Çin ve Avrupa'yı Vuruyor

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarındaki yükseliş bir taraftan ABD- Çin gerginliği diğer taraftan ABD- Rusya gerginliği ile birleşmesi sonucu jeopolitik risklerin zirve yapmasından kaynaklandığını açıkladı.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş üzerine bir açıklama yaptı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bir taraftan ABD-Çin gerginliği diğer taraftan ABD-Rusya gerginliği ile birleşmesi sonucu jeopolitik risklerin zirve yapmasından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Kumbaroğlu, olası senaryoları daha iyi anlamak için petrolde ABD-Çin ve ABD-Rusya ilişkilerini, ticari çıkarları masaya yatırmak gerektiğini bildirdi.

"Petrol fiyatlarının yükselmesi ABD ve Rusya'ya kazanç sağlarken altında Avrupa ve Çin eziliyor"

ABD'nin Çin'e bugün günde 400 bin varili bulan ham petrol ihracatı söz konusu olduğunu açıklayan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Varil fiyatında 10 dolarlık artış ABD'ye sadece Çin'den günde 4 milyon dolar ilave kazanç sağlanmasının önünü açıyor. Fiyatların yükselmesi Rusya'nın da işine geliyor. Rusya'nın Çin'e ham petrol ihracatı günde 1 milyon varilin üstünde. 10 dolarlık fiyat artışının sadece Çin pazarı dikkate alındığında ABD'ye kazancı günde 4 milyon dolarken Rusya'ya günde 10 milyon dolar oluyor. Rusya da ABD de Çin'e ihraç ettiğinden daha fazlasını Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Avrupa pazarında Rusya ve ABD rakip ve iki ülke arasındaki gerginliğin sonucu petrol fiyatlarının yükselmesi her iki ülkeye kazanç sağlarken altında Avrupa ve Çin eziliyor" dedi.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması Avrupa'da ve Çin'de petrol ürünlerini ikame edecek teknolojilerin gelişimini hızlandırıp özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasına ivme kazandıracağını öngördü. - İSTANBUL