ABD: Rusya'dan S-400 alan Türkiye'nin F-35 programına katılımı imkansız
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması sonrası Ankara'nın F-35 programı içinde kalmasının 'imkansız' olduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması sonrası Ankara'nın F-35 programı içinde kalmasının 'imkansız' olduğunu açıkladı. Washington, Ankara ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini ancak S-400 alımının "Türkiye'nin NATO ile ortak operasyon yapma kabiliyeti üzerinde negatif etkisi olacağını" duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor" denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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