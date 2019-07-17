ABD: Rusya'dan S-400 alan Türkiye'nin F-35 programına katılımı imkansız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması sonrası Ankara'nın F-35 programı içinde kalmasının 'imkansız' olduğunu açıkladı. Washington, Ankara ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini ancak S-400 alımının "Türkiye'nin NATO ile ortak operasyon yapma kabiliyeti üzerinde negatif etkisi olacağını" duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor" denildi. Euronews.com'da Görüntüle