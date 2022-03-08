ABD Rusya'dan petrol ithalatı yasağını değerlendiriyor

Biden yönetimi Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama konusunu değerlendiriyor. Başkan Biden Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Biden'ın henüz bu konuda karar vermediğini söyledi. ABD'den son gelişmeleri Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor

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