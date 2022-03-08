ABD Rusya'dan petrol ithalatı yasağını değerlendiriyor
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Biden yönetimi Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama konusunu değerlendiriyor.
Biden yönetimi Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama konusunu değerlendiriyor. Başkan Biden Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Biden'ın henüz bu konuda karar vermediğini söyledi. ABD'den son gelişmeleri Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
DailyMotion.com - Güncel