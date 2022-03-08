ABD Rusya'dan petrol ithalatı yasağını değerlendiriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Rusya'dan petrol ithalatı yasağını değerlendiriyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Biden yönetimi Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama konusunu değerlendiriyor.

Biden yönetimi Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama konusunu değerlendiriyor. Başkan Biden Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştü. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Biden'ın henüz bu konuda karar vermediğini söyledi. ABD'den son gelişmeleri Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor

DailyMotion.com - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fransa, Petrol, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title