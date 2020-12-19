ABD, Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatmak için Kongre'yi bilgilendirdi
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ABD, Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatmak için Kongre'yi bilgilendirdi

19.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:02
ABD, Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatmak için Kongre'yi bilgilendirdi

ABD'de hükümet, Kongre'ye Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatma niyetini bildirdi.

ABD'de hükümet, Kongre'ye Rusya'daki 2 konsolosluğunu kapatma niyetini bildirdi.

Associated Press ajansının elde ettiği bilgilere göre, ABD hükümeti, 10 Aralık'ta Rusya'nın Vladivostok kentindeki konsolosluğu tamamen kapatmak ve Yekaterinburg kentindeki konsolosluğunun faaliyetlerini geçici durdurma isteği konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

ABD'nin söz konusu konsolosluklara yönelik bu adımı, Rus hükümetinin 2017'de ülkedeki ABD'li diplomatların sayısını azaltmak istemesi sonucu yapılacak.

Tek diplomatik temsilcilik, Moskova'daki büyükelçilik

Ne zaman yapılacağı belirtilmeyen kapatma işlemi sonrasında ABD'nin Rusya'daki tek diplomatik temsilciliği Moskova'daki büyükelçiliği olacak.

Rusya daha önce Saint Petersburg'daki ABD Konsolosluğunun kapatılması kararını, 2018'de ABD'nin Seattle'daki Rus Konsolosluğunu kapatılması emrini vermesinin ardından almıştı.

ABD'nin Yekaterinburg ve Vladivostok konsolosluklarında görevli toplam 33 personeli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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