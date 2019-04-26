Abd, Rusya Adına Casusluk Yaptığını Kabul Eden Maria Butina'yı, 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırdı

Abd, Rusya Adına Casusluk Yaptığını Kabul Eden Maria Butina'yı, 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırdı

ABD, Rusya siyasetini etkilemek için Ulusal Silah Birliği’ne sızmaya çalışmakla suçlanan Rus ajan Maria Butina, 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Butina, duruşmalarda suçunu kabul etmişti

Abd, Rusya Adına Casusluk Yaptığını Kabul Eden Maria Butina'yı, 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Washington'un Rusya siyasetini etkilemek için Ulusal Silah Birliği'ne (National Rifle Association) sızmaya çalışmakla suçlanan Rus ajan Maria Butina, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bölge Mahkemesi hakimi Tanya Chutkan, 9 aydır cezaevinde bulunan Butina'nın mahkumiyetinin bitmesinin ardından Rusya'ya sınır dışı edilmesini kararlaştırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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