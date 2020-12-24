ABD, Rus muhalif lider Navalnıy'ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı.
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ABD, Rus muhalif lider Navalnıy'ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı.

24.12.2020 06:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 06:30
ABD, Rus muhalif lider Navalnıy'ın zehirlenmesinde Rusya Federal Güvenlik Servisini suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinden Rusya Federal Güvenlik Servisini (FSB) suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinden Rusya Federal Güvenlik Servisini (FSB) suçladı.

Bakanlığın konuya ilişkin The Hill haber sitesine yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya Federal Güvenlik Servisinde görevli ajanların Navalnıy'ı zehirlemek için Novichok adlı bir zehir kullandığına inanıyor. Rus Hükümeti'nin dahli ve sorumluluğu dışında Navalnıy'ın zehirlenmesi konusunda ikna edici başka bir açıklama yok." ifadesini kullanıldı.

Rusya hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı bu olayda parmakları olmadığına ikna etmeye çalıştığı iddia edilen açıklamada, "Rusya çoğu birbiriyle çelişen çok sayıda komplo teorisi ortaya attı. Şunu kabul edelim ki bu komplo teorileri, Rusya'nın cevaplaması gereken birçok ciddi sorudan dikkatleri başka yöne çekme amacından başka bir şey değil." denildi.

ABD'nin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına yönelik bulgularına güvendiği belirtilen açıklamada, daha önce Alman, Fransız ve İsveç laboratuvarlarının da Navalnıy'ın Novichok maddesine maruz kaldığını tespit ettikleri de hatırlatıldı.

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalnıy, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor. Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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