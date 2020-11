ABD resmi seçim sonuçları açıklandı mı? Başkanlığı Joe Biden mi Donald Trump mı kazandı? Resmi sonuçlar nedir?

ABD'de seçimler resmi olmayan verilere göre sonuçlandı. Buna göre delege sayısını 290'a yükselten Joe Biden seçimleri kazandı. Peki resmi sonuçlar ne zaman açıklanacak? Resmi sonuçlar açıklandı mı?

Yeni ABD başkanı olan Joe Biden'in hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Joe Biden kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversiteden mezun, evli mi? Tüm detaylar haberimizde. Resmi sonuçlar açıklandı mı? Resmi sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden yeni ABD başkanı oldu. Resmi sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Çünkü hala sayımı bitmeyen eyaletler var. Araştırmacılara göre sayımların bitmesi ve resmi sonuçların açıklanması birkaç gün sürebilir.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE DELEGE SAYILARI VE KAZANANLAR

Joe Biden delege sayısı : 284 (değişebilir)

Donald Trump delege sayısı : 214 (değişebilir)

JOE BIDEN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı (290): Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege), Pensilvanya (20), Nevada (6)

DONALD TRUMP KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı (214): Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)