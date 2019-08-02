ABD resmen Soğuk Savaş'ın tarihi INF Anlaşması'ndan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri( ABD) bugün Soğuk Savaş döneminin en önemli anlaşmalarından biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi.

2 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden füze ve ekipmanlarını imha etmediği takdirde, 6 ay içinde anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız" diye konuşmuştu. Rusya ise söz konusu iddiaların gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle