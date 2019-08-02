ABD resmen Soğuk Savaş'ın tarihi INF Anlaşması'ndan çekildi
Amerika Birleşik Devletleri bugün Soğuk Savaş döneminin en önemli anlaşmalarından biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi. 2 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmeye devam ederse, anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız" diye konuşmuştu
Amerika Birleşik Devletleri( ABD) bugün Soğuk Savaş döneminin en önemli anlaşmalarından biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi.
2 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden füze ve ekipmanlarını imha etmediği takdirde, 6 ay içinde anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız" diye konuşmuştu. Rusya ise söz konusu iddiaların gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
RTÜK üyesi Faruk Bildirici'den yeni internet yayını düzenlemesine tepki: Geçmişteki cezalandırıcı pratikler burada da devreye girmez
AK Partili vekil, 4 Ağustos'ta açılacak olan İstanbul-İzmir otobanını 1963 model klasik otomobil ile test etti
Son Dakika Dünya Haberleri
10:19 Tüketiciler Philips'ten 1996-2006 yılları arasında aldıkları televizyon ve monitörlerin parasını...