ABD resmen Soğuk Savaş'ın tarihi INF Anlaşması'ndan çekildi

ABD resmen Soğuk Savaş'ın tarihi INF Anlaşması'ndan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri bugün Soğuk Savaş döneminin en önemli anlaşmalarından biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi. 2 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmeye devam ederse, anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız" diye konuşmuştu

2.08.2019 10:21
ABD resmen Soğuk Savaş'ın tarihi INF Anlaşması'ndan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri( ABD) bugün Soğuk Savaş döneminin en önemli anlaşmalarından biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi.

2 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden füze ve ekipmanlarını imha etmediği takdirde, 6 ay içinde anlaşmadan tamamen çekilmiş olacağız" diye konuşmuştu. Rusya ise söz konusu iddiaların gerçek olmadığını ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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