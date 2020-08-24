ABD Posta Servisinden "oy pusulaları gerektiği gibi muhataplarına ulaştırılacak" sözü ABD Posta Servisi (USPS) Başkanı Louis DeJoy, Başkan Donald Trump yönetiminin "posta yoluyla oy kullanılmasını" engellemek gibi bir çabaları olmadığını ve oy pusulalarının muhataplarına ulaşması için tüm imkanlarını kullanacaklarını açıkladı.

ABD Posta Servisi (USPS) Başkanı Louis DeJoy, Başkan Donald Trump yönetiminin "posta yoluyla oy kullanılmasını" engellemek gibi bir çabaları olmadığını ve oy pusulalarının muhataplarına ulaşması için tüm imkanlarını kullanacaklarını açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması tartışmalarının odağında yer alan USPS'nin Başkanı DeJoy, geçen hafta Senato İç Güvenlik Komitesinde verdiği ifadenin ardından, bugün de Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesindeki vekillerin karşısına çıktı.

DeJoy, "posta yoluyla oy kullanılmasına" karşı çıkan Trump'ın pusulaların gönderilmesini engellemek amacıyla USPS'i kullandığı iddialarını reddederek, "Açık konuşmak gerekirse, sorumluluğunu taşıdığımız şekilde oy pusulalarının gerektiği gibi muhataplarına ulaştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." sözünü verdi.

Seçimlerden önce mavi posta toplama kutuları ve posta işleme makinalarının kaldırılması için talimat verdiği iddialarını da yalanlayan DeJoy, "Bu talimatları vermiştim ancak, seçim pusulaların iletilmesi sözümüze zarar vermemesi için bu eylemleri seçim sonuna kadar erteledik." dedi.

DeJoy, oturumda Cumhuriyetçi Parti'ye büyük bağışlarda bulunduğunu ancak buna rağmen "bağımsız" bir USPS başkanı olduğunu da savundu.

Kaldırılan posta ayırma makinalarının tekrar getirilip getirilmeyeceğinin sorulması üzerine ise DeJoy, "Hayır bu makinaları geri getirmeyeceğiz." dedi.

Trump'tan Demokratlar'a "hilekarlık" suçlaması

Öte yandan Temsilciler Meclisindeki oturumun devam ettiği saatlerde ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan tepki gösterdi.

Trump, "Radikal Solcu Demokratlar, Posta Ofisiyle ilgili yaptığı oturumlarda, talep etmedikleri halde 51 milyon kişiye gönderilen oy pusulalarının sonucunda olacak hile için Cumhuriyetçileri suçlamaya çalışıyor. Onlar büyük bir keşmekeş için masayı kuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

USPS, Beyaz Saray-Demokratlar geriliminin yeni odak noktası

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılması durumunda seçimlere "şaibe karışacağı" yönündeki görüşünde ısrar ederken, USPS'ye sağlanan fonlar tartışma konusu olmuştu.

Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söylemiş, ancak hafta sonu yaptığı açıklamalarda Demokratların teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalması durumunda bu fonu verebileceklerini kaydetmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 22 Ağustos'ta 25 milyar dolarlık Posta Servisi tasarısını onaylamıştı. Demokratların çoğunluk oylarıyla geçen tasarı, başkanlık seçimleri öncesinde Posta Servisinin hizmetlerinde değişiklik yapmamasını ve posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerine ulaştırılması için gereken önlemlerin alınmasını öngörüyor. Ancak bu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoda reddedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA