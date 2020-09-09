ABD, Polonya'ya İleri Komuta Merkezi kuruyor ABD 5. Kolordusu İleri Komuta Merkezi, Polonya'nın Poznan şehrine kurulacak.

ABD 5. Kolordusu İleri Komuta Merkezi, Polonya'nın Poznan şehrine kurulacak. Birleşik Devletler Ordusu Avrupa Komutanlığı (USAREUR), söz konusu merkezin kuruluşuyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği belirtildi. Merkeze ilk askeri sevkiyatın Ekim ayında yapılması planlanıyor.

Merkezi ABD'nin Kentucky eyaletindeki Fort Knox'ta bulunan ABD 5. Kolordusu'nun İleri Komuta Merkezi'nin Polonya'nın batısındaki Poznan şehrine kurulacağı duyuruldu. ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD 5. Kolordusu İleri Komuta Merkezi için Poznan seçildi. Tempoyu yavaşlatmıyoruz, bu bizlerin askeri iş birliğinde önemli bir adım. Polonya ve bölgenin güvenliğini birlikte güçlendiriyoruz" dedi.

Birleşik Devletler Ordusu Avrupa Komutanlığı (USAREUR) tarafından yapılan açıklamada söz konusu komuta merkezinin Polonyalı müttefikleriyle olan ilişkileri daha da güçlendireceği ifade edildi. Açıklamada, "Polonyalı müttefiklerimizle güçlü ilişkilerimiz var, rotasyon uygulaması kapsamında Polonya'da bulunan askerlerimize sağladıkları desteğe önem veriyoruz. Ordularımızla müttefik ve partnerlerimizin orduları arasında birlikte çalışılabilirliği arttırmak, hazır durumda olmak için işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerikan 5. Kolordusu'na bağlı İleri Komuta Merkezi'ne ilk asker sevkiyatının önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanırken, merkezin görevleri arasında operasyonel planlama ve Avrupa'daki ABD kara ordularının rotasyonunun komuta edilmesi yer alacak. Söz konusu komuta merkezinin kurulması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın 15 Ağustos'ta imzaladıkları savunma anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı.

Öte yandan ABD 5. Kolordusu'nun 2021'nin Mayıs-Haziran aylarında Balkanlar ve Karadeniz'de düzenlenecek Defender-Europe (Avrupa Savunması) 2021 tatbikatının ana katılımcısı olması planlanıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA