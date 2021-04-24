ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı
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ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı

ABD polisinin siyahi Isaiah Brown'ı elindeki telefonu silah sandığı için vurduğu ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

ABD'nin Virginia eyaletinde bir polisin, siyahi Isaiah Brown'a elindeki ev telefonunu silah sandığı için ateş ettiği tespit edildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir polisin, siyahi Isaiah Brown'a elindeki ev telefonunu silah sandığı için ateş ettiği tespit edildi.

Brown'un akrabaları, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, ???????olayın 21 Nisan'da Virginia'nın Spotsylvania ilçesinde yaşandığını ifade etti.

Akrabaları, polisin, elinde silah olduğu gerekçesiyle Brown'a evinin önünde 10 kez ateş ettiğini söyledi.

Polisin Brown'ın elindeki kablosuz ev telefonunu silah sandığını belirten aile üyeleri, hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki siyahi adamın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

"Silahı at" diye bağırmış

Polis kamerası kayıtlarına göre, polis Brown'a ellerini göstermesi için sesleniyor ve "silahı at" diyerek defalarca bağırıyor.

Kayıtlarda, polisin "bana doğru yürümeyi bırak" dediği ve ardından en az 7 el ateş ettiği duyuluyor.

Acil yardım hattı 911'deki ses kayıtlarına, Brown'un polis yanına vardığında başka bir memurla konuştuğu yansıdı.

Diğer yandan, Brown'a ateş eden polisin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Brown'un avukatı David Haynes, söz konusu kayıtların, siyahi gencin trajik bir şekilde vurulmasının önlenebilir olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Haynes, söz konusu polisin daha önce de çok sayıda hata yaptığını belirterek 15 metre uzaklıkta olan Brown'a ateş etmemesi gerektiğini vurguladı.

Şerif Roger L. Harris, söz konusu polisin idari izne ayrıldığını söyledi.

Harris, Virginia Eyalet Polisinin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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