ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi
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ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi

ABD'de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake, hakkındaki cinsel suçlama duruşmasına hastane yatağından katıldı.

ABD polisinin sırtından 7 kez vurduğu Blake, ilk kez görüntülendi
05.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:41

ABD'de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake, hakkındaki cinsel suçlama duruşmasına hastane yatağından katıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde 23 Ağustos'ta ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulan ve ağır yaralan siyahi Jacob Blake'in tedavisi hastanede devam ediyor. Yaşanan olayın ardından felç kalan Blake, ilk kez görüntülendi. Blake, hakkındaki cinsel tacizle suçlandığı davanın duruşması için hakim karşısına çıktı. Blake, hastaneden yapılan canlı bağlantı ile duruşmaya yatağından katıldı. Mavi gömlek giyen ve sarı kravat takan Blake, hakkındaki iddiaları reddetti.

Blake'in 3 Mayıs'ta bir kadının evine zorla girerek kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. Kadın, Blake'in kendine son 8 yıl içerisinde birkaç kez fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.

Blake'in vurulmasının ardından Kenosha'da binlerce kişi günlerce sokaklara akın ederek protesto gösterileri düzenlemişti. Gösteriler zaman zaman şiddet olaylarına dönmüştü. - WISCONSIN

Kaynak: İHA

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