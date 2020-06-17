ABD: Polisin siyahi Rayshard Brooks'u öldürdüğü Atlanta karıştı, emniyet müdürü istifa etti
ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü.
17.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:30
ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü. Atlanta emniyet müdürü istifa ettiView on euronews
Kaynak: Euronews.com