ABD: Polisin siyahi Rayshard Brooks'u öldürdüğü Atlanta karıştı, emniyet müdürü istifa etti
ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü.
14.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:56
ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü. Atlanta emniyet müdürü istifa ettiView on euronews
Kaynak: Euronews.com