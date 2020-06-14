ABD: Polisin siyahi Rayshard Brooks'u öldürdüğü Atlanta karıştı, emniyet müdürü istifa etti
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ABD: Polisin siyahi Rayshard Brooks'u öldürdüğü Atlanta karıştı, emniyet müdürü istifa etti

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü.

14.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:56

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından vurulmasının ardından başlayan protestolar hafta sonunda şiddet olaylarına dönüştü. Atlanta emniyet müdürü istifa ettiView on euronews

ABD: Polisin siyahi Rayshard Brooks'u öldürdüğü Atlanta karıştı, emniyet müdürü istifa etti
Kaynak: Euronews.com

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