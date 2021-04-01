ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı

ABD'nin Phoenix şehrinde iki polis, alevler içinde kalan araçtaki sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

ABD'nin Phoenix şehrinde iki polis, alevler içinde kalan araçtaki sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Bilincini kaybeden sürücü, uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılarak polisin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde iki polis, alevler içinde kalan araçtaki sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Vücut kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Joel Kaminsky ve Rudy Castillo adlı polislerin yanan aracı fark ederek olay yerine doğru koştuğu görülüyor. Kaminsky'nin kapının kilitli olduğunu fark etmesiyle sürücü tarafındaki camı kırmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı kameraya yansıyor. Diğer polis Rudy Castillo'nun ise yan tarafta bulunan evden yardım isteyerek aldığı yangın söndürücü ile önce camı kırdığı, daha sonra kapıyı açarak sürücüyü kurtardığı görülüyor. Polisler, daha sonra bilincini kaybettiği görülen sürücüyü dumanlar içindeki araçtan çıkararak kaldırıma yatırıyor. Kalp masajına başlayan Kaminsky'nin bu sırada, "Kalbi atmıyor. Kalp masajı yapacağım. Hadi dostum, bunu yapabilirsin, geri gel. Evet, hadi, bunu yapabilirsin" dediği duyuluyor.

Phoneix polisi tarafından yapılan açıklamada, sürücünün yeniden hayata döndürüldüğü, hastaneye kaldırılarak gördüğü tedavi sonucu iyileştiği kaydedildi. - PHOENIX

ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı
ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı
ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı
ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı
ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD polisi yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarıp kalp masajı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:59:06. #1.15#
title