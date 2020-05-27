ABD polisi tarafından boğularak öldürülen Floyd'un ailesinden ilk açıklama ABD'nin Minnepolis eyaletinde George Floyd isimli siyahi şüphelinin polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi sonrasında Floyd'un ailesi ilk kez konuştu.

ABD'nin Minnepolis eyaletinde George Floyd isimli siyahi şüphelinin polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi sonrasında Floyd'un ailesi ilk kez konuştu. ABD medyasına konuşan aile, "Hayvanlardan daha kötü davrandılar.O hayatı için yalvarırken yardım etmek için kimse hiçbir müdahelede bulunmadı. Ülkede adalet yok" dedi.

ABD'nin Minnepolis eyaletinde George Floyd isimli siyahi şüphelinin polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi sonrasında Floyd'un ailesi ilk kez konuştu. George Floyd'un ölümünden sonra ilk kez konuşan ailesi, CNN'e verdiği mülakatta olaya karışan 4 polisin cinayetle yargılanması gerektiğini belirtti.

"BU TUTUM TAMAMEN IRKÇILIK, BİZE ADALET YOK"

CNN'de canlı yayına katılan Floyd'un annesi ve kuzenleri yayın sırasında konuşmakta zorlandı. Floyd'un kuzeni Tera Brown polisler hakkında "Hizmet etmek ve korumak için orada olmaları gerekiyordu ve o hayatı için yalvarırken yardım etmek için hiçbiri bir şey yapmadı" dedi. Brown polisin yaptığının cezasız kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, " Siyahilere yönelik bu tutum ırkçılıktır. Bize adalet yok" dedi. Öte yandan Minneapolis polisi gözaltına alınan Floyd'un tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıklamasına da tepki gösteren Brown, " Kuzenim resmen boğrularak öldürüldü. Polislerin açıklamasına inanmıyoruz.Herşey kamerada kayıt altında" diye konuştu. 4 polisin cinayetle yargılanması gerektiğini söyleyen Brown, " Polisler en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hafif cezayı asla kabul edemeyiz. Herkes bu olaya öfkeli. Eğer ABD'de adalet varsa bu polisler en ağır cezayı alır. Dikkatle hukuk süreci takip edeceğiz" dedi.

"NEFES ALAMIYORUM" PROTESTOSU DALGA DALGA YAYILIYOR

George Floyd'un öldüğü yerde toplanan eylemciler "Adalet yok, barış yok" sloganları attı. Floyd, gözaltına alınması sırasında polislere defalarca nefes alamadığını söylemişti. Eylemciler protesto sırasında Floyd'un bu yakarışına gönderme yaparak "Nefes Alamıyorum" sloganı attı. Protestoların bir çok eyalette gerçekleştiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bir iş yeri sahibinin 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd'a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz'unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı. Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahlara karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.

Kaynak: DHA