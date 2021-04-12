ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi
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ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi

ABD'nin Minnesota eyaletinde polisin siyahi bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolarda göstericiler polisle çatıştı.

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ABD'nin Minnesota eyaletinde polisin siyahi bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolarda göstericiler polisle çatıştı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Siyahi gencin ölümünün ardından protestocular eyaletin kuzeyindeki Brooklyn Center'da sokağa indi. Hayatını kaybeden siyahi gencin ailesinin de katıldığı gösterilerde, "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) pankartları taşındı.

Minnesota Kamu Güvenliği Komiseri John Harrington, Pazar günü öğleden sonra yaşanan olayın ardından göstericilerin Brooklyn Center polis departmanı binası önüne geldiğini söyledi. Harrington, polise taş ve farklı cisimler fırlatan göstericilerin sabaha karşı dağıldığını ifade etti. Göstericilerin Shingle Creek alışveriş caddesindeki 20 işletmeye de girdiğini ifade eden Harrington, işletmelerin yağmalandığını ve ulusal muhafızların görevlendirildiğini kaydetti. Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott, olayların ardından şehirde pazartesi sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Polisten açıklama

Brooklyn Center polisi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, Pazar günü 14.00 sıralarında polisin hakkında tutuklama emri olduğu tespit edilen sürücüyü tutuklamaya çalıştığı ancak sürücünün arabasına binerek kaçma girişiminde bulunduğu belirtildi. Bir polisin sürücüyü durdurmak için araca ateş ettiği ve sürücünün vurulduğu kaydedilen açıklamada, şahsın birkaç blok sonra başka bir araca çaparak durduğu ifade edildi. Kazada araçtaki bir kadının yaralandığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken yaralanan bir polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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