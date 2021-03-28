- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | Güncel

- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü Polis, cezaevi önünde protesto edildi ABD'de Oklahoma Cezaevinde kötü koşulları protesto etmek için bir gardiyanı rehin alan mahkum, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü

Polis, cezaevi önünde protesto edildi

OKLAHOMA - ABD'de Oklahoma Cezaevinde kötü koşulları protesto etmek için bir gardiyanı rehin alan mahkum, polis tarafından vurularak öldürüldü. Mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevi önünde protesto başladı.

ABD'deki Oklahoma Cezaevinde, kötü koşulları protesto etmek isteyen mahkum bir gardiyanı rehin aldı. Mahkum, su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ve tuvaletlerin tıkandığını ifade ederek durumun düzeltilmesini istedi. Cezaevine giren polis, mahkumun gardiyanın boynuna bir nesne yaklaştırmasının ardından ateş açtı. Mahkum, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevi önünde toplanan protestocular, polisin olaya müdahale şekline tepki gösterdi. Hafif yaralanan gardiyanın ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlaç vermeye gelen gardiyanı rehin aldı

Polis tarafından yapılan açıklamada, rehin olayı cezaevinin 10'uncu katında meydana geldi. İsyan çıkaran mahkum, kendisine ilaç vermeye gelen gardiyanı rehin alarak diğer 37 mahkumun kaldığı koğuşun anahtarlarına el koydu.

Olayın ardından basına açıklama yapan Oklahoma İlçe Şerifi Tommie Johnson, binaya girdikten sonra olayı kontrol altına almaya çalıştıklarını, ancak gardiyanın tehlike altında olduğunu düşünerek mahkumu vurduklarını söyledi.

Oklahoma Cezaevi'nin yöneticisi Greg Williams ise, idari birimlerin koşulları iyileştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Williams, "Bu koşulları sürekli yönetiyoruz. Gelip bunu çözmemize yardımcı olan anlaşmalı olduğumuz kurumlar var. Yani bu sürekli olan bir şey değil" dedi.

- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi
- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi
- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi
- ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü- Polis, cezaevi önünde protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:52:39. #1.14#
title