ABD Polisi, Evlenme Teklifi Sırasında Yüzüğü Rögara Düşüren Çift İçin Seferber Oldu

Güvenlik kameralarından evlenme teklifi yapan bir erkeğin sevgilisinin parmağına takmak istediği yüzüğü rögara düşürdüğünü ve tüm çabalara rağmen çıkaramadığını saptayan New York polisi, kurtardığı yüzüğü çifte verebilmek için seferber oldu.

New York Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından alışılmadık bir 'aranıyor' paylaşımı yapıldı:

"Times Meydanı'nda nişanlısının alyansını düşürdüğü için aranıyor! O 'evet' dediğinde o kadar sevindi ki, alyansı menfeze düşürdü."

Polisler, kanalizasyon rögarından çıkardıkları yüzüğü tümüyle temizlediklerini ve onu 'mutlu çifte' iade etmeyi umduklarını belirtti.