ABD polisi, cinsel saldırı kurbanın DNA verisini başka bir suçu aydınlatmak için kullandı

ABD'nin San Francisco kentinde polis, bir emlak suçunu aydınlatmak için yıllar önce gerçekleşen cinsel saldırı sonrasında DNA'sı saklanan bir kadının DNA verisini kullandı. San Francisco Bölge Savcısı Chesa Bodin dün yaptığı açıklamada cinsel saldırı kurbanlarının haklarının polis tarafından ihlal edildiğini belirtti.

San Francisco Başsavcısı Chesa Bodin, yıllar önce cinsel saldırı kurbanı bir kadının muayenesinde kullanılan 'tecavüz kitindeki' DNA verisinin, polis tarafından başka bir suçu aydınlatmak için kullanıldığını duyurdu. Başsavcı Bodin, bu uygulamanın mağdur haklarına aykırı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Mağdur mahremiyetinin ihlalini durdurmak için mevzuat üzerinde çalıştığını belirten Bodin ayrıca "Suç şüphelilerini belirlemek için kullanılan bir veri tabanında cinsel saldırıdan kurtulanların DNA'sını tutma ve kullanma uygulamasına son verilmesi için çağrıda bulunuyorum" dedi. Başsavcı Bodin, cinsel saldırı kurbanlarının, DNA verilerinin yıllar sonra kullanılmak üzere bir veri tabanında kalıcı olarak saklanması için değil saldırıyı aydınlatma amacıyla DNA toplanmasına rıza gösterdiklerini vurguladı.