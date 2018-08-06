Abd: Polis Derme Çatma Bir Evde Açlık Çeken 11 Çocuğu Kurtardı

ABD'nin New Mexico eyaletinde polis, çöldeki uzak, derme çatma bir evde çok kötü koşullarda tutulan ve açlık çeken 11 çocuğu kurtardı.

Polis yetkilileri yaşları 1 ila 15 arasında değişen çocukların ayakkabıları olmadığını, paçavralar giydiklerini ve "üçüncü dünyalı mültecilere benzediklerini" söyledi.

İkisi ağır silahlı beş yetişkinin de olay yerinde bulunduğu ifade edildi.

Polisin bölgeye "Açız ve gıda ve suya ihtiyacımız var" denilen bir mesaj aldıktan sonra gittiği belirtildi.

Amalia bölgesindeki grubun bulundukları yere nasıl gittikleri bilnmiyor.

Polis grubun yerin altında plastikle örtülmüş küçük bir treylerde yaşadığını ve su ya da elektrik bulunmadığını açıkladı.

Polis yetkilisi Jerry Hogrefe ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada, çocukların aç, susuz ve pis olduklarını söyledi. Hogrefe "30 yıldır polislik yapıyorum, hiç böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Çok zayıflardı, kaburgaları görülüyordu. Pislerdi ve çok korkmuşlardı" dedi.

Polis, çocukların yaşadıkları hiç içme suyu bulunmadığını ve yiyecek olarak da sadece bir iki patates ve bir kutu pirinç bulunduğunu söyledi.



İki silahlı adam Siraj Wahhaj ve Lucas Morten, olay yerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç kadın ise daha sonra serbest bırakıldı.

Hogrefe kadınların ve çocukların "mekanı kontrolü altında tutan erkekler tarafından beyinlerinin yıkandığını ve tehditle sindirildiklerini" söyledi.

Bulunan 11 çocuk, sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı.

Wahhaj'ın üç yaşındaki oğlunu kaçırma suçlamasıyla arandığı, ancak oğlunun bulunan çocuklar arasında olmadığı ifade edildi.