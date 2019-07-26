ABD piyasları açılış öncesinde yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları, ikinci çeyrek kazanç raporları etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği umutları, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'nde kötüleşen ekonomik görünüme rağmen faizleri sabit tutması ardından zayıfladı.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi pyaslarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.08,

Nasdaq yüzde 0.77 ve

S&P yüzde 0.27 arttı.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 kayıpla 1.1136 değerine geriledi.



Kaynak: DHA

- İstanbul