ABD piyasaları ticaret iyimserliği etkisiyle haftaya artışla başladı

– ABD hisse senedi piyasaları haftaya, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde iki ülkenin görüşmelere başkanlar düzeyinde devam edecek olmalarının bir anlaşma ile sonlanacağı beklentilerini artırmasıyla, artışla başladı.

Diğer yandan, yatırımcıların odağında ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve ABD'nin açıklayacağı yeni yaptırımlar var.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.22,

Nasdaq yüzde 1.43 ve

S&P yüzde 0.09 yükseldi.

Euro, dolar karşısıdna yüzde 0.12 artışla 1.1383 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul