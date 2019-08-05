ABD piyasaları ticaret gerginlikleriyle güne düşüşle başladı

– ABD hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının eniden alevlenmesi etkisiyle güne düşüşle başladı.

Yenin 2008 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye gerilemesini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i "büyük bir ihlal" yaparak para biriminin değerini düşürdüğünü ileri sürdü.

Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında son durum şöyle:

Dopw Jones yüzde 1.88,

Nasdaq yüzde 2.5 ve

S&P yuüzde 1.97 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.6 artışla 25 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek düzeyi olan 1.11748 değerine yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul