ABD piyasaları ikinci çeyrek kazanç verileriyle artışla açıldı

– ABD hisse senedi piyasaları, yılın ikinci çeyreğine ait kazanç verileri yayınlanmaya devam ederken, güne artışla başladı.

ABD piyasalarını etkileyen diğer gelişmeler ise, konut fiyatlarının beklenti altında kalarak yüzde 0.1 artması ve Birleşik Krallık Muhafazakar Parti liderliği ve ülke başbakanlığına giden seçimi Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson'ın kazanması oldu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.44,

Nasdaq yüzde 0.5 ve

S&P yüzde 0.36 arttı.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.39 düşüşle 1.1165 düzeyine ve, sterlin yüzde 0.29 düşüşle 1.2439 düzeyine geriledi.



Kaynak: DHA

- İstanbul