ABD Piyasaları Huawei Yasağının Ertelenmesiyle Yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin teknoloji firması Huawei'ye uygulanacak yasağı, geçici bir lisans vererek 90 gün ertelemesiyle yükseldi.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, firmanın Google ile görüşerek ABD Ticaret Bakanlığı'nın yasağına bir tepki vermeye hazırlandığını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.32,

Nasdaq yüzde 0.51 ve

S&P yüzde 0.37 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.21 düşüşle 1.11424'e geriledi ve 3 Mayıs tarihinden bu yana en düşük düzeyine ulaştı. - İstanbul

Kaynak: DHA