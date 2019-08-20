ABD piyasaları durgunluk endişelerinin azalmasıyla artıda

20.08.2019 12:44

Washington yönetiminden ABD tahvil getirilerinde geçen hafta görülen düşüşün ardından oluşan ekonomik durgunluk endişelerine yönelik yapılan açıklamaların, yatırımcılarda oluşturduğu iyimserlikle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD'de ekonomik durgunluk endişelerine yönelik Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow ABD'de resesyonun "olası olmadığını" belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Kellyanne Conway de ABD ekonomisi temellerinin "oldukça güçlü" olduğunu savundu.

Söz konusu ekonomik durgunluk gelişmelerinin yanında yatırımcılar ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlere yönelik açıklamaları takip etti. Washington yönetimi Pazartesi günü Huawei yasağını 90 gün erteleme kararı alırken, Huawei ise ABD'yi "adil olmayan yaklaşımla" suçladı ve ABD'nin kara listesinden silinmeyi talep etti.

Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında açılış öncesi işlemlerde;

Dow Jones yüzde 0.10,

Nasdaq yüzde 0.22,

S&P 500 yüzde 0.12 yükseldi.

Euro dolar karşısında yüzde 0.03 düşüşle 1.10754 dolara geriledi.

Söz konusu gelişmelerin yanında Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) gelen faiz oranı reformuyla Asya piyasaları ağırlıklı olarak artışla kapandı. PBoC, yeni faiz oranı reformunun para politikasının veya diğer politikaların yerini almayacağını duyurdu. Banka açıklamasında ayrıca, şirketler için özellikle de küçük ve özel şirketler için fonlama maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önlemler için, diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışılacağı da vurgulandı. Çin MB Pazartesi günü açıkladığı önlemlere bağlı olarak, Salı günü yeni kredi referans faiz oranını (LPR) duyurdu. Bir yıl vadeli LPR 6.0 baz puan düşüle yüzde 4.25 olarak belirlendi. Belirlenen oran Çin MB'nin bir yıl vadeli kredi faiz oranının 10 baz puan altında.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında gün sonu işlemlerinde;

Shenzen Composite yüzde 0.03,

Nikkei 225 yüzde 0.52,

S&P/ASX 200 yüzde 1.01,

Kospi yüzde 1.1 yükselirken

Shanghai Composite yüzde 0.07 düştü.

Avrupa piyasalarında da küresel ticari gelişmelerin yanında Brexit'e yönelik yeni gelişmeler izlendi. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) yazdığı mektupta Brexit anlaşmasındaki İrlanda sınır garantisini kaldırmayı teklif ettiği fakat AB'nin söz konusu teklifi reddettiği belirtildi. Johnson'ın gün içinde Brexit'e yönelik görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Avrupa hisse senedi piyasaları yatırımcıların Brexit'e odaklanmayasıyla güne karışık başladı. Erken işlemlerde;

DAX yüzde 0.08,

CAC yüzde 0.15 düşerken

FTSE yüzde 0.08 yükseldi.

Kaynak: DHA