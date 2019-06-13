ABD piyasaları açılış öncesinde yükselişte

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmelerini sindirmeleri etkisiyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için bir tarih belirlenmediğini söylemişti.

Gelişmeler etkisiyle ADB hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.29,

Nasdaq yüzde 0.44 ve

S&P yüzde 0.44 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1296 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA