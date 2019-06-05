ABD piyasaları açılış öncesinde yükselişe devam etti

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Salı günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın "büyümeyi desteklemek için hazırız" açıklamasının ardından başladığı yükselişe devam etti.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncei son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 2.06,

Nasdaq yüzde 2.65 ve

S&P yüzde 2.14 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.28 artışla 1.1282 düzeyine, sterlin yüzde 0.11 artışla 1.2713 düzeyine yükseldi.



Kaynak: DHA