ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların küresel ticarete odaklanmaları etkisiyle yükseldi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi Avrupa Birliği'nden ithal edilen 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirilmesini önerdi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının "hafifiçe" ABD lehine dönmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.44,

Nasdaq yüzde 1.06 ve

S&P yüzde 0.77 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.05 değer kaybederek 0.88568 düzeyine gerilerken, sterlin karşısında yüzde 0.4 arttışla 0.79201 düzeyine yükseldi.

Kaynak: DHA