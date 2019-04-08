ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları, 2016 yılında bu yana en düşük düzeyde açıklanması beklenen ilk çeyrek verileri beklenirken, açılış öncesinde düştü.

Yatırımcılar ayrıca fabrika siparişleri ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili gelişmeleri bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.15,

Nasdaq yüzde 0.59 ve

S&P yüzde 0.46 yükseldi.

Kaynak: DHA