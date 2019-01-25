ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

– Yatırımcıların, ABD yetkililerinin Çin ile yapılan ticaret toplantıları hakkındaki yorumlarını olumlu karşılaması ve Çinli bir heyetin 28 Ocak'ta bir Washington ziyareti yapacakları haberi etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Washington'a yapılacak olan ziyaret hakkındaki haberde Çinli heyetin, Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen, Finans Bakanı Yardımcısı Liao Min ve Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang'dan oluşacağı belirtildi.

İki ülke arasındaki ticaret görüşmelerini değerlendiren ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin büyük gelişme kaydettiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump'ın görüşmeler hakkındaki iyimseriliğini paylaştığını söylerken, Ticaret Bakanı Wilbur Ross kapsamlı bir anlşam için hala çok yol katedilmesi gerektiğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde;

Dow Jones yüzde 0.33,

Nasdaq yüzde 0.43 ve

S&P yüzde 0.33 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.17 düştü ve 1.13266 değerinden işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA