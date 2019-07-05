ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü

– ABD Merkez Bankası'nın (Fed)faiz kararında etkili olacak olan tarım dışı isthidam verilerinin açıklanması beklenirken ABD hisse senedi piyasaları hafif düştü.

ABD merkezli küresel piyasa şirketi CME Group'un yönettiği CME FedWatch Tool programı verilerine göre, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın aylar süren eleştirilerinden sonra Fed'in 31 Temmuz günü faiz indirmesini bekliyorlar.

Diğer yandan Avrupa ve Çin'de sözleşmeli imalat hacmi daralması da piyasalarda etkili oldu

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.07 ve

S&P yüz - Nasdaq bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.19 kayıpla 1.1262 düzeyine geriledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul