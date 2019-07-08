ABD piyasaları açılış öncesinde düştü

– ABD hisse senei piyasaları, İran'ın, İran'ın, İran Nükleer Anlaşması'na dair yükümlülüklerini azaltacağını açıklaması ve uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesi sonrasında düşüşe devam etti.

İran konusunda, Rusya Tahran'ın kararı sonrasında endişeli olduğunu açıklarken, Çin durumu ABD'nin tek taraflı "zorbalığına" bağladı.

Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.16,

Nasdaq yüzde 0.1 ve

S&P yüzde 0.18 düştü.

Dolar, euro ve sterlin karşısında bir değşiim göstermeyerek 0.89125 euro ve 0.79840 sterlin düzeylerinde.

Kaynak: DHA

- İstanbul