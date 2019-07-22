ABD piyasaları açılış öncesinde artışta

ABD hisse sendi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.

ABD piyasaları açılış öncesinde artışta

– ABD hisse sendi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.
Gelişmeler etkisilyle ABD piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.17,
NAsdaq yüzde 0.26 ve
-S&P yüzde 0.21 yükseldi.
Euro, 1.12162 dolara gerilerken, sterlin değer kazanarak 1.24638 dolar düzeyine yükseldi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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