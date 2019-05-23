ABD Piyasaları Açılış Öncesi İşlemlerde Düştü

– ABD hisse senedi piyasaları ABd bve Çin arsındaki ticaret gerginliklerinin tırmanması etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tırmanan gerginliklerinin sorumlusunun ABD olduğu ve ticaret görüşmelerinin devam etmesi için önce "yapılan hataların düzeltilmesi" gerektiğini belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle ABd hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.39,

Nasdaq yüzde 0.45 ve

S&P yüzde 0.28 düştü.

Dolar, euro ve sterlin karşısında sırasıyla yüzde 0.16 ve yüzde 0.22 değer kazanarak, 0.8982 euro ve 0.7914 sterlin düzeyine yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA