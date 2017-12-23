ABD Piyade Komutanı: "Umarım Yanılırım Ama Savaş Yaklaşıyor"
ABD Piyade Komutanı: "Umarım Yanılırım Ama Savaş Yaklaşıyor"" data-medium-file="https: //i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/623341-us-troops.jpg'fit=300%2C171" data-large-file="https: //i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/623341-us-troops.
ABD Piyade Komutanı: "Umarım Yanılırım Ama Savaş Yaklaşıyor"
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/623341-us-troops.jpg'fit=300%2C171" data-large-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/623341-us-troops.jpg'fit=662%2C378"/>Norveç'te mevzuşlandırılmış ABD deniz piyadelerinin komutanı General Robert Neller, bölgede 'büyük kavganın' başlayabileceği konusunda askerlerini uyardı. Neller, "Umarım Yanılırım Ama Savaş Yaklaşıyor" dedi. Sputnik'in military.Com'dan derlediği habere nazaran Neller, bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunarak askerlerine yerlerinin değişebileceğini bildirdi. Askerlerine seslenen general, "umarım yanılırım fakat savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye […] More