ABD petrolünün değeri tarihi bir düşüşle 1999'dan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi ABD petrolünün değeri 1999 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Talepin azaldığı ve stokların zorlaştığı şu dönemde West Texas Intermediate'e ait (WTI) bir varil petrol yüzde 14'lük değer kaybı il Asya piyasasında 15,65 dolardan satılıyor.

ABD petrolünün değeri 1999 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Talepin azaldığı ve stokların zorlaştığı şu dönemde West Texas Intermediate'e ait (WTI) bir varil petrol yüzde 14'lük değer kaybı ile Asya piyasasında 15,65 dolardan satılıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası tüm dünyada azalan ulaşım ve araç kullanımı petrol talebini de düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle